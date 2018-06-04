4 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Специальная программа "Мак" стартовала в Могилевской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Мероприятие организовано с целью недопущения создания и распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения, уничтожения незаконных посевов таких культур, выявления лиц, занимающихся хранением, сбытом и транспортировкой наркотических средств, а также устранения причин и условий, способствующих их незаконному распространению.

"Акция проводится ежегодно и продлится до 15 сентября, - уточнили в УВД. - Во время профилактических мероприятий правоохранители будут рассказывать населению о запрете выращивания мака, конопли и грозящей ответственности за несоблюдение законодательства. Также планируется организовать комплексные рейды по выявлению и уничтожению посевов наркосодержащих культур. Нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности".

Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств запрещенных к возделыванию растений либо культивирование без той же цели сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. Аналогичные действия с целью сбыта наркотиков наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

"Если вы располагаете какими-либо сведениями о местах произрастания мака, конопли, или о лицах, занимающихся их выращиванием и распространением, можете обратиться в управление по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Могилевского облисполкома, или по номеру телефона 102", - призвали в УВД.-0-