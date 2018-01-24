Специальную карту гостя разрабатывают в Бресте для туристов

24 января, Брест /Алевтина Черноволова - БЕЛТА/. В Бресте для туристов разрабатывают специальную карту гостя, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Проект разрабатывает ОАО "Туристический комплекс "Брест-Интурист" совместно с предприятиями, организациями и учреждениями города. Обладатели карты гостя смогут отовариться в некоторых магазинах города по сниженным ценам. На ней имеется QR-код, считав который, на мобильном устройстве появится список организаций, предоставляющих скидки и их размер. Стоимость карты будет равняться Br1.

"Эта идея вызвала большой интерес. К проекту уже присоединились музеи. Сейчас прорабатывается вопрос с объектами торговли и общепита, в первую очередь размещенными на пешеходной улице Советская", - отметила Олеся Округ. Параллельно в Бресте расширяется сеть магазинов, работающих по системе Tax Free. Речь идет о ювелирных магазинах, торговых объектах, которые реализуют бытовую технику, товары легкой промышленности.

Местные власти принимают различные меры, чтобы пребывание туристов в областном центре стало более интересным. Например, узнать много нового о Бресте гостям помогут специальные QR-коды, прикрепленные к достопримечательностям. Прежде всего они появятся на спортивных объектах, памятниках культуры и истории, гостиницах. Разрабатывается Брестский городской информационно-туристический портал, на котором собрана информация о нюансах безвизового режима, туристической инфраструктуре, запланированных мероприятиях.

Согласно указу №462, с 1 января Брест вошел в зону десятидневного безвизового режима. "Стараемся, чтобы о безвизе узнали как можно больше туристов. Проинформировали об этом наши города-побратимы. Начинаем сотрудничество с общественным объединением в Варшаве, которое через социальные сети сообщает жителям Польши и стран Восточной Европы о возможностях безвизового режима", - рассказала завсектором спорта и туризма горисполкома.-0-

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