Спецмаршрут для китайских туристов разрабатывают в Брестской области

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области разрабатывают специальный туристический маршрут для граждан Китая, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма облисполкома Денис Никитюк.

Представители турбизнеса совместно с китайской стороной определили ключевые места, которые могут заинтересовать жителей Поднебесной. В частности, маршрут будет включать посещение объектов историко-культурного наследия в больших городах Брестской области, природоохранных территорий, в том числе национального парка "Беловежская пуща", Республиканского биологического заказника "Споровский".

"Запросы европейских и китайских туристов кардинально отличаются. В первом случае можно найти общие связи в контексте истории, историко-культурного наследия. Для гостей из Китая экскурсии в большей степени должны быть визуально привлекательными. Успех поездки - количество сделанных туристами фотографий. Нужно стремиться к вау-эффекту, максимальной плотности аттракций", - подчеркнул Денис Никитюк.

На первоначальном этапе гостям из КНР планируется предлагать трехдневную экскурсионную программу. В перспективе продолжительность туров может увеличиться. Параллельно обсуждаются возможности оздоровления в санаториях региона. Такой вид отдыха протяженностью от пяти до 15 дней в основном предпочитают пожилые семейные пары.

Управление спорта и туризма Брестского облисполкома организовало семинар-тренинг "Стандарты работы с туристами из Китая". Представители туриндустрии региона - отелей, туристических и транспортных компаний, санаторно-курортных учреждений - более подробно ознакомились с потребностями и ожиданиями путешественников из КНР, стандартами обслуживания восточных гостей. "Один из пунктов, над которым нужно серьезно поработать, - составление меню. Информация о блюдах, их ингредиентах и вкусовых качествах должна быть преподнесена просто и понятно. Желательно, чтобы меню было проиллюстрировано", - добавил завсектором туризма.

Брестскую область с начала года посетили более 1 тыс. китайских туристов.-0-