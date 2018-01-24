Спецподразделения прокуратуры займутся вопросами возмещения ущерба от преступлений

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В органах прокуратуры создаются специальные подразделения для осуществления прокурорского надзора за органами принудительного исполнения. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный прокурор Александр Конюк во время итоговой коллегии прокуратуры Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю, что на сегодня возмещение ущерба - это основополагающая вещь. Более того, оптимизировав аппарат Генеральной прокуратуры, мы создали новое управление, которое будет заниматься специально органами принудительного исполнения. Аналогичные подразделения создаются в областях. Уже приказ генпрокурора об этом есть, и прокуроры такие задачи получили. Надо, чтобы любой ущерб возмещался, иначе теряется смысл нашей работы. Это касается не только уголовных, но и административных, гражданских дел", - отметил Александр Конюк.

По его словам, одной из главных проблем, на которой прокуроры должны сосредоточить внимание, остается внешняя дебиторская задолженность. "На следующей неделе мы опять собираем в Москве представителей товаропроводящих сетей, будем на эту тему говорить. К сожалению, перелома в данном вопросе мы пока не добились. Очень сложно все идет: в недрах судопроизводства России все это тонет, и деньги тяжело возвращать. Благо, что нам очень серьезную помощь оказывает генеральный прокурор России. Кстати, мы тоже им помогаем, если наши недобросовестные контрагенты также работают с российскими", - дополнил генпрокурор.

Как сообщил прокурор Брестской области Виктор Климов, за 2017 год органы прокуратуры области значительно продвинулись в вопросах обеспечения возмещения ущерба, причиненного государственным и приравненным к ним организациям. Всего по требованиям прокуроров взыскано в пользу бюджета свыше Br400 тыс. (это больше, чем в 2016 году).

На коллегии было отмечено, что в целом проведенная органами прокуратуры во взаимодействии с другими правоохранительными органами работа способствовала закреплению позитивных тенденций в усилении законности и правопорядка в регионе. Реализованный комплекс мероприятий по профилактике правонарушений способствовал сокращению в 2017 году общего количества зарегистрированных преступлений (на 6,3%). На 15% сократилось число особо тяжких и тяжких преступлений, в том числе уменьшилось количество разбоев, краж, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В то же время за прошедший год в области увеличилось число зарегистрированных убийств, в результате которых погибли 36 человек. Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составил 29,6% от общего количества преступлений. Не обеспечен должный уровень безопасности на дорогах, возросло количество ДТП (на 2,7%) и количество погибших в них. Органам прокуратуры Брестской области были поставлены конкретные задачи и определены приоритетные направления в работе на 2018 год.-0-