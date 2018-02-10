Спортивный праздник "Минская лыжня" пройдет на лыжероллерной трассе

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимний спортивный праздник "Минская лыжня-2018" пройдет сегодня на Минской городской лыжероллерной трассе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Главным событием станет эстафета 4х2,5 км, в которой примут участие команды облисполкомов, Мингорисполкома, центральных аппаратов силовых министерств и ведомств. Гонки начнутся в 11.00, а затем попробовать свои силы в дистанции 2,5 км смогут лыжники разных возрастов, зарегистрировавшиеся заранее на официальном сайте Республиканского учебно-методического центра физического воспитания. Всем спортсменам, пришедшим к финишу, вручат памятные медали. Массовые старты будут проходить с 12.30 каждые полчаса, последний забег запланирован на 15.00.

Организаторы обещают, что зрителям и болельщикам скучать не придется. Предусмотрена работа трех активных зон: концертной, спортивно-развлекательной и анимационной. На сцене, установленной на футбольном поле, с 9.30 до 15.00 выступят известные белорусские коллективы "Провокация", "Бай Сити", "Белый птах", фольк-группа "Богач" и др. Рядом с ней будут проходить соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту, подвижные игры и конкурсы.

Не останутся без внимания дети, их будут развлекать аниматоры. Кроме того, предусмотрены семейные эстафеты (преодоление полосы препятствий, скачки на надувных бревнах), надувные аттракционы. Победителей соревнований и конкурсов наградят сладкими призами от Федерации профсоюзов Беларуси.

Вокруг футбольного поля зрители могут покататься на бричке, запряженной лошадьми. Минчан и туристов угостят солдатской кашей и горячим чаем, будет организована выездная торговля, в том числе пункты горячего питания.

Впервые "Минская лыжня" прошла 16 февраля 1986 года, когда был организован лыжный пробег на 15 км по маршруту Боровая-Раубичи вдоль автомобильной трассы Минск-Витебск. В нем приняли участие 12 тыс. человек.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и туризма и Мингорисполком. Ожидается, что спортивный праздник соберет более 3 тыс. участников.

Лыжная трасса в микрорайоне Веснянка в последние годы стала одним из самых популярных мест активного отдыха минчан. Покататься на лыжах сюда приходят люди разных возрастов и профессий. Также на постоянной основе здесь тренируются столичные школьники.-0-