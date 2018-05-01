Спортивный проект для трудных подростков организуют в Гродненской области

1 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области организуют молодежный спортивный проект для трудных подростков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете ОО "БРСМ".

Цель проекта "Твой шаг навстречу здоровью" - приобщить подростков, состоящих на различных видах учета, к здоровому образу жизни.

"Массовые спортивные мероприятия проекта пройдут в мае-июне в каждом районе Гродненской области. Среди них соревнования по традиционным видам спорта, квесты и эстафеты, командные игры и первенства районов", - рассказали в обкоме БРСМ. Первым к проекту присоединится Кореличский район, где 3 мая пройдет футбольный турнир.

Также в футбол сыграют в Дятловском, Свислочском, Лидском районах. В Мостовском районе для подростков организуют спортландию "Здоровый я - здоровая страна!". В Новогрудском районе пригласят к участию в эстафете "Спорт для всех". В Гродно пройдет городской турнир по лазертагу. Соревнования "С уверенностью в будущее" соберут молодежь в Гродненском районе: чемпионов определят в дартсе, настольном теннисе, армрестлинге, подтягивании и отжиманиях. В спортивную программу областного проекта также включены популярные у молодежи баскетбол, стритбол, волейбол и другие игры, спортивные состязания.

Ожидается, что участниками подобных мероприятий станут трудные подростки от 14 до 18 лет всех районов области. Организатором проекта "Твой шаг навстречу здоровью" выступает областной комитет ОО "БРСМ". Проект, уверены организаторы, наряду с квест-игрой "Будь примером" и областным марафоном "Жить здорово" станет хорошим дополнением серии профилактических мероприятий.-0-