Спортивный проект "Дворовые игры" презентуют на форуме БРСМ в Гомеле

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный форум "БРСМ: время вперед!" пройдет сегодня в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Игорь Завалей.

Форум соберет более 250 лидеров и активистов союза молодежи со всей области: членов молодежных отрядов охраны правопорядка, волонтерского движения "Доброе Сердце", студотрядовского движения, кураторов различных молодежных проектов. Так, один из них - спортивный проект "Дворовые игры" будет презентован непосредственно во время форума. Его инициатором выступило ОО "Совет отцов города Гомеля". Основная цель проекта - рассказать подрастающему поколению о популярных ранее дворовых играх: городках, салках, классиках и т.д. "Подобные игры сделают досуг детей и подростков активным, полезным и помогут привить здоровый образ жизни", - считает Игорь Завалей.

Также на форуме будут работать различные интерактивные площадки, которые ознакомят с деятельностью областной организации ОО "БРСМ". Например, на площадке "БРСМ: служим Беларуси!" можно будет узнать о молодежных отрядах охраны правопорядка, также участникам предложат за время горения спички примерить военную форму. Желающие смогут побороться за звание сильнейшего в армрестлинге. На площадке "БРСМ: время твоих побед" будут представлены проекты-победители областного этапа республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". А фотосушка "БРСМ: живи ярко" расскажет о добрых, интересных делах и событиях молодежной организации.

Достижения за прошедшие три года и приоритеты на ближайшую перспективу обозначат участники открытого диалога "БРСМ: время вперед". К обсуждению подключатся эксперты, представители власти, общественных организаций. Здесь же расскажут о республиканском проекте "Молодежный билет - твоя социальная поддержка". "Обладатель молодежного билета автоматически становится участником дисконтной программы белорусской компании Autоhelp и сможет воспользоваться услугами партнеров этой системы: купить со скидкой товары, принять участие в эксклюзивных акциях по всей Беларуси. Молодежный билет позволит внедрить и элементы электронного документооборота", - сказал первый секретарь Гомельского обкома БРСМ.

Завершит форум торжественная церемония награждения самых активных членов областной организации БРСМ.-0-