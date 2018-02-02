Спортивный сезон на Августовском канале откроют соревнования по скандинавской ходьбе

2 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спортивный сезон на Августовском канале откроет 3 февраля скандинавская ходьба: в районе шлюза "Домбровка" пройдут республиканские соревнования "Августовская эстафета-2018". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Соберет турнир команды из Беларуси и России. "Уже подали заявки около 200 участников, представляющих практически все регионы Беларуси. Скандинавская ходьба становится все популярней в Беларуси. Заметно это и по интересу к соревнованиям", - рассказал председатель общественного объединения "Федерация скандинавской ходьбы" Анжей Дедевич. Он подчеркнул, что пройдут соревнования в формате эстафеты. Командам из четырех человек необходимо будет преодолеть дистанцию в 20 км. Каждому из четырех членов команды необходимо выступить на 2 этапах, протяженностью по 2,5 км.

Победителей будут определять среди женских и мужских команд, а также в миксте (смешанный состав, где двое мужчин и две женщины). Кроме того, выступать участники будут в четырех возрастных категориях. Трасса проложена в живописных местах по берегам Августовского канала. Помимо самих соревнований, участникам и гостям предложат познакомиться с историей канала, посетить музей, расположенный у шлюза. Предусмотрена и организация горячего питания. Зарегистрироваться для участия можно как с помощью Интернета, так и в день соревнований на месте. Участие платное.

Скандинавская ходьба - вид физических упражнений, для выполнения которых нужны специальные палки. Занятия скандинавской ходьбой тренируют мышцы тела, сжигают калории, снимают нервное напряжение и способствуют оздоровлению организма в целом. Впервые эта методика начала применяться в Финляндии в начале 30-х годов прошлого века. В летнее время лыжники использовали упражнение, чтобы поддержать свое тело в форме.-0-