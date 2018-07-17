Онлайн-справочник для поступающих в профтехколледжи и лицеи разработали в Минске

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Справочник для поступающих в учреждения профессионально-технического и среднего специального образования разработали в Минске. Он размещен на сайте комитета по образованию Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

На интернет-страничке можно ознакомиться с перечнем учебных заведений, специальностями и специализациями, по которым будет вестись подготовка в будущем учебном году, списком документов, которые нужно принести в приемную комиссию, а также узнать, предоставляется ли общежитие.

В алфавитном порядке и по отраслям представлена необходимая информация о профессиях. В отдельном разделе родители и абитуриенты найдут сведения об учреждениях, предлагающих специальное образование для людей с ограниченными возможностями, нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата.

Всего в городе насчитывается 12 профессионально-технических колледжей, 7 профессиональных лицеев, а также колледжи сферы обслуживания и электроники, городской педагогический колледж. Здесь будут будут готовить специалистов по 49 специальностям уровня профессионально-технического образования, включающим 112 квалификаций рабочих, и 27 специальностям 26 квалификаций уровня среднего специального образования.

Начнется обучение по девяти новым квалификациям уровня ПТО. Новые специальности открыты и в учреждениях среднего специального образования, в их числе визуальный мерчендайзинг. Представители этой профессии занимаются презентацией объектов розничной торговли и индустрии моды, художественным оформлением витрин.

Прием в учреждения образования для получения профессии рабочего, служащего с профессионально-техническим образованием стартовал в Беларуси 15 июня.-0-