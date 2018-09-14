14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос на кадры в Минске в 12 раз превышает численность безработных, сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на сессии Минского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В городе созданы необходимые условия для трудоустройства и самозанятости, в том числе регулярно обновляется банк сезонных предложений работы. В настоящее время он насчитывает около 350 вакансий. С начала года проведено 96 мини-ярмарок вакансий, 18 дней предприятий, весенняя общегородская ярмарка вакансий", - уточнила Жанна Романович.

По ее словам, в текущем году отмечается рост спроса на кадры, снижается регистрируемая безработица. Наниматели заявили о наличии более 16 тыс. вакансий, что на 20% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Около 62% предложений касаются рабочих профессий.

Вместе с тем Жанна Романович обратила внимание на то, что среди безработных вырос удельный вес молодежи до 30 лет.

На сессии городского Совета депутатов рассматривался вопрос реализации декрета о содействии занятости населения. В каждом районе созданы комиссии по содействию занятости, с начала года проведено 29 заседаний комиссий.

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