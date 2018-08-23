23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний срок отключения горячей воды в Минске составляет 13,3 суток, сообщил сегодня журналистам директор филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" Александр Бузо, передает корреспондент БЕЛТА.

В некоторых новых микрорайонах (Каменная Горка, Веснянка, Сухарево) этот период не превышает 8 суток. Завершиться испытания тепловых сетей в городе должны до конца сентября, последние четыре участка закроются на проверку с 4 сентября.

"Несколько лет назад срок отключения был 30 суток, но было принято решение о его сокращении до 14 суток исходя из опыта работы, возможностей отрасли. На сегодняшний день средняя продолжительность отключения составляет 13,3 суток", - отметил Александр Бузо.

По его словам, 14 суток - не директивная цифра. При возможности горячее водоснабжение подключается сразу после завершения ремонта и развоздушивания сетей.

Всего на испытания выводилось 92 участка. С начала года работники филиала устранили около 700 повреждений сетей, из которых 500 - в течение ремонтной кампании. "Это позволяет минимизировать количество повреждений в зимний период. Сокращать срок отключения пока нецелесообразно. С увеличением объемов перекладки трубопроводов мы, естественно, придем к этому", - считает Александр Бузо.-0-