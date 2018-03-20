20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя стоимость проживания в отелях Минска в 2017 году снизилась на 2,1%, сообщила сегодня журналистам начальник отдела организации и развития гостиничного хозяйства управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Любовь Сойка, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 2013 года наблюдается тенденция снижения средней стоимости проживания в гостиничных объектах Минска. За 2017 год фактическая средняя стоимость проживания снизилась на 2,1% - с Br84,7 в 2016 году до Br82,9 в прошлом", - уточнила Любовь Сойка.

Она напомнила, что гостиничный комплекс столицы готовится к проведению II Европейских игр. В том числе ведется работа по обеспечению надлежащих цен в гостиницах во время соревнований. "По поручению Совета министров подготовлен меморандум о сдерживании на период проведения II Европейских игр тарифов на услуги средств размещения, находящихся на территории Минска", - отметила представитель Мингорисполкома.

По ее данным, нагрузка на гостиничное хозяйство по сравнению с 2014 годом увеличится во время проведения Европейских игр в 30 раз. "Количество официальных участников, представителей международных спортивных организаций составит около 4 тыс., кроме того ожидается до 6 тыс. спортсменов, - рассказала Любовь Сойка. - Их предстоит принять, разместить, обслужить и оставить самые хорошие впечатления".-0-