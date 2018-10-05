Средняя зарплата в Витебской области за январь-август составила Br789,8

5 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Витебской области за январь-август выросла и составила Br789,8. Об этом сообщила во время круглого стола начальник управления социально-трудовых отношений, заработной платы и охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Светлана Зиновьева, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Витебской области обеспечена положительная динамика роста зарплаты в этом году. Среднемесячная заработная плата за январь-август составила Br789,8. Она возросла к аналогичному периоду 2017 года на 19,1%. Темп роста хороший, но если сравнивать с другими регионами, то мы опережаем только Могилевскую область. Планируется, что к концу нынешнего года средняя зарплата в области составит Br848, в том числе в декабре - Br940", - рассказала Светлана Зиновьева.

На особом контроле находится и выполнение прогнозного показателя по количеству трудоустроенных на вновь созданные рабочие места за счет новых производств и предприятий. Это ключевой показатель эффективности работы председателей райгорисполкомов.

Для повышения мотивации труда работников сельского хозяйства, закрепления их в сельской местности утверждены рекомендации по установлению повышенных окладов и стимулирующих выплат для специалистов ветеринарной и зоотехнической службы. "Несмотря на то, что в АПК самый низкий уровень зарплат, в этой сфере в августе текущего года был один из самых высоких темпов ее роста - 120,4%. Тем не менее, проблемным моментом остается вопрос обеспечения своевременности выплаты заработной платы", - отметила начальник управления.

Она добавила, что с 1 сентября повышены тарифные ставки отдельным категориям работников образования и здравоохранения. Также предусмотрено повышение с 1 октября тарифной ставки первого разряда для работников бюджетных организаций, что позволит повысить заработную плату всех работников на 4,4%.

Сегодня в Витебске прошел круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню действий за достойный труд. В нем приняли участие председатели городских и районных объединений профсоюзов, представители правовой и технической инспекции труда. Специалисты обсудили ключевые моменты деятельности первичных профсоюзных организаций, вопросы коллективно-договорного регулирования и охраны труда в коллективах. Продолжением круглого стола станут подобные встречи с профактивистами во всех районах Витебской области.-0-