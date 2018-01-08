Средства от благотворительного концерта в Могилеве направят на лечение тяжелобольных детей

8 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В концертном зале Могилевской государственной гимназии-колледжа искусств 13 января состоится благотворительный новогодний концерт "Гимназия-колледж собирает друзей", сообщили БЕЛТА в учреждении образования.
В преддверии старого Нового года в программе прозвучит рождественская классическая и современная музыка в исполнении учащихся гимназии-колледжа. На концерт приглашены дети из "SOS-Детской деревни Могилев". Им будут вручены подарки.
В мероприятии примут участие представители общественного объединения "Белая Русь", Белорусского союза женщин, делегации из Даугавпилса (Латвия) и посольства Японии в Беларуси. Средства, собранные во время проведения концерта, будут перечислены в Белорусский детский фонд на операции и лечение тяжелобольных детей.
Принять участие в благотворительной акции приглашаются все желающие. Вход на концерт свободный.-0-
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