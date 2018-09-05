Реконструкцию трамвайных путей в районе вокзала в Минске продлили до 1 ноября

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки реконструкции трамвайной линии в районе вокзала в Минске продлены до 1 ноября, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".
"Выполнение реконструкции трамвайного пути на ул. Первомайской, Ульяновской и Бобруйской продлено до 1 ноября 2018 года, в этой связи на столько же продлевается работа временного автобусного маршрута № 901 "ДС Дружная - Комаровский рынок", - отметили в учреждении.
Ранее сообщалось, что реконструкция трамвайной линии в Минске в районе ул. Ульяновская - ул. Первомайская завершится к 1 октября.
При модернизации участка применяются современные технологии, в том числе по устройству бесшпального пути. Всего в Минске насчитывается около 310 маршрутов общественного транспорта, их протяженность составляет около 4 тыс. км. Ежедневно в будний день перевозки обеспечивают более 2 тыс. единиц подвижного состава, которые обслуживают около 2 млн пассажиров.-0-
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