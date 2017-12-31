31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станции минского метро на Новый год будут работать до четырех утра, сообщили БЕЛТА в метрополитене.
"Этой новогодней ночью станции минского метро закроются на вход только в 4 утра, а пересадочный узел и Немига - в 4.15. Вестибюль станции метро "Купаловская" будет работать до 21 часа", - проинформировали в метрополитене.
Первого января метро откроется как обычно в 5.30.-0-
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