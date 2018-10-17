17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станция метро "Октябрьская" в Минске открыта для пассажиров после проверки бесхозной сумки, сообщает в Twitter столичный метрополитен, информирует БЕЛТА.

"После проверки бесхозной сумки в 10.29 станция "Октябрьская" открыта для пассажиров. Метро работает в штатном режиме", - отметили в Минском метрополитене.

Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, на месте работала саперная группа. Доступ пассажиров на станцию ограничивался, поезда пускали на прогон. "На станции метро "Октябрьская" в настоящее время работает следственно-оперативная группа. В сумке находились личные вещи, сейчас правоохранители устанавливают ее владельца", - сказала официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.-0-