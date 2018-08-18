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Станцию обезжелезивания воды построят в поселке Высокое к концу года

Регионы 18.08.2018 | 15:16
Прямые телефонные линии власти с населением Новости темы Прямые телефонные линии власти с населением
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18 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Станцию обезжелезивания воды построят в поселке Высокое Оршанского района к Новому году. Об этом сообщил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время прямой телефонной линии на обращение местной жительницы, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время проект по этому объекту находится на экспертизе, средства изысканы, нормативный срок строительства составляет три месяца. "Ждите подарок к Новому году. А жителям передайте, пускай не волнуются", - сказал Николай Шерстнев сельчанке, обратившейся с вопросом обеспечения жителей поселка качественной питьевой водой.

Губернатор также обратил внимание на необходимость системной работы в этом населенном пункте. "Статус поселка необходимо поднять за счет улучшения в целом материальной базы, жилого сектора и всего остального. Надо навести порядок", - добавил он.

Во время прямой линии поступило несколько обращений из Орши. Так, местная пенсионерка подняла вопрос необходимости платной стоянки для машин. По ее словам, ранее она была, люди пользовались ее услугами, однако потом стоянку убрали. Николай Шерстнев поручил разобраться с этим актуальным для города вопросом, подчеркнув, что такой объект необходим в каждом крупном населенном пункте.

Еще одна жительница Орши подготовила целый комплекс предложений по улучшению своего города. Все инициативы обязательно будут рассмотрены в райисполкоме, пообещал Николай Шерстнев.-0-

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Теги
власть, обращения граждан, проект, прямая линия, Шерстнев
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