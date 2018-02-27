Старинный голландский орган зазвучит в костеле Могилева

27 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевский костел Успения Девы Марии и святого Станислава доставили орган, который до этого находился в храме города Эйндховен в Нидерландах, сообщили БЕЛТА в костеле.
Инструмент изготовлен в 1928 году и является 47-м произведением мастера Леона Верс Хуэрен де Хэйт Хусена, фирма которого основана в 1891 году и действует до сих пор.
До недавнего времени в костеле святого Станислава звучал электронный орган. Его предшественник - механический орган - был разобран во времена советской власти после закрытия костела.
Собирать и параллельно заниматься реставрацией органа будут около 3 месяцев. В нем изношены некоторые детали и пришли в негодность мехи. Затем его нужно настроить. Первый концерт на органе планируют сыграть во время Международного фестиваля духовной музыки "Магутны Божа".-0-
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