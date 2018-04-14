14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Старинный обряд проводов зимы "Деркачи" воссоздадут в Дрогичинском районе 15 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом традиционной культуры Брестского областного общественно-культурного центра Лариса Быцко.

Мероприятие в рамках гуманитарного проекта "Веска, якая не павiнна знiкнуць" пройдет в деревне Огдемер. Его организатором выступает общественное объединение любителей искусств "Тур". "Про необычную традицию в нашей деревне мне рассказывала мама. Это стало моей мечтой - возродить на малой родине, земле предков, уникальный обряд проводов зимы. Во время экспедиций мы собрали воспоминания земляков и хотим вернуть, хоть на малое время, жителей деревни Огдемер в детство", - рассказала Лариса Быцко.

В старину обряд обычно проводили после Пасхи, в проводное воскресенье. Участвовали в нем исключительно дети. Они брали старые веники-деркачи и, подбрасывая их вверх и вперед, "гнали" зиму от порога дома по улице. Все это сопровождалось выкриками: "Іды зыма до Кракова, вырнысь до нас однакова! Іды зыма до Кіева, ты нам всю душу выела! Іды зыма до кучора, ты нам надокучыла!". Процессия выходила за село, где все деркачи складывали в кучу и сжигали, парни и девушки прыгали через костер и веселились. А дома мамы готовили для них яичницу - еще один непременный элемент праздника. Ее запекали в глиняных мисках. Добавляли туда масло, молоко или сметану, накрывали крышкой и ставили в печь. По воспоминаниям, яичница получалась пышной, золотистой и необыкновенно вкусной.

Участники реконструкции постараются воссоздать обряд в деталях, в том числе будут печь и угощать всех яичницей. В программе также забавы от народного театра юмора, игры и песни "Хмелевские волоцуги" и образцового детского ансамбля "Дароносица" из деревни Хмелево Жабинковского района. Запланировано выступление образцового ансамбля фольклорного танца "Липочки" из деревни Липники, народного семейного фольклорно-этнографического коллектива Лукьяновичей из деревни Лесники, образцового клуба любителей фольклора "Гутовцы" из деревни Гутово, фольклорного коллектива "Журавка" из деревни Вовуличи Дрогичинского района.-0-