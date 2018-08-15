Старинным техникам ткачества обучат в летней школе в Ветковском районе

15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Празднику неглюбского ткачества "Кросенцы", который пройдет 19 августа в Ветковском районе, будет предшествовать летняя школа ткачества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Ветковском центре культуры и народного творчества.

Летняя школа ткачества начинает сегодня свою работу в агрогородке Неглюбка. В течение четырех дней ее участники будут постигать азы ткаческого мастерства. В роли наставников выступят неглюбские ткачихи, которые владеют многовековыми техниками.

Уже сегодня участников летней школы научат сновать основу, заправлять нитки. На следующий день запланированы мастер-классы по ткачеству дорожки из лоскутков, а также созданию неглюбского женского украшения - "горлячки”. Участников обучат основам браного ткачества, "однобокого" перебора.

Кроме того, ежедневно по утрам в летней школе будут проводить голосовую гимнастику, во время которой все желающие разучат неглюбские песни. Программой запланированы и лекции о семантике орнамента, возрастной дифференциации неглюбского строя, этновечер с народными песнями и танцами.

На самом празднике "Кросенцы" 19 августа можно будет увидеть уникальные рушники неглюбских мастериц. Гостей ожидают мастер-классы по созданию кукол-оберегов, вязанию ковриков, плетению на пальцах, народно-бытовому танцу. Будут работать многочисленные выставки, концертные площадки, зоны развлечений для детей. Интересным обещает быть и конкурс юных ткачей: за победу поборются 11 начинающих мастеров.

Среди организаторов праздника, который проходит уже четвертый раз, Ветковский центр культуры и народного творчества, Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова. Мероприятие нацелено на сохранение и популяризацию традиций неглюбского ткачества, пропаганду народных ремесел и декоративно-прикладного творчества.-0-