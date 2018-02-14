Староста деревни Буда-Кошелевского района изготовит указатели улиц в канун переписи населения

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Староста деревни Новая Гусевица Гусевицкого сельсовета Буда-Кошелевского района (Гомельская область) Александр Минков изготовит указатели с названием улиц в канун переписи населения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном сельисполкоме.

Новые указатели разместятся на улицах деревень Новая и Старая Гусевица, агрогородка Пенчин. Кроме того, там, где необходимо, заменят и номерные таблички на домах.

Идея изготовить в едином стиле новые указатели появилась в связи с грядущей переписью населения, которая пройдет в 2019 году. Инициативу сельисполкома поддержал староста деревни Александр Минков. Он же воплощает задуманное в реальность. "Во время переписи специалистам предстоит выполнить ответственную миссию. И очень важно создать максимально комфортные условия для переписного персонала, чтобы не было никакой путаницы", - считает староста.

К слову, небезразличие ко всему происходящему в родной деревне, ответственность, внимательность, инициативность - качества, которые присущи Александру Минкову. Он активный участник сельских собраний, встреч. К его мнению прислушиваются сельчане. "Ему чужда философия приспособленчества. И глядя на позицию старосты, местные жители тоже активно включаются в решение вопросов. А ведь многие из них можно решить только сообща", - отмечают в сельисполкоме.

Сельский староста радеет за благоустройство и чистоту улиц, уют и комфорт в родной деревне. Мастер-самоучка, он нередко предлагает идеи оформления пространства деревни. Так, в местном парке благодаря его участию появилась целая галерея сказочных персонажей. Ежегодно здесь под сенью лип прописку получают новые герои. В процесс создания малых архитектурных форм староста вовлекает местных жителей. Кто-то готовит макеты будущих элементов благоустройства, Александр Минков из дерева, фанеры, пластика других материалов вырезает фигуры. Затем дело за декором. Местные мастера, хоть и не имеют специального художественного образования, но подходят к работе с душой.

"Где родился, там и пригодился, - считает Александр Минков. - И если каждый из нас будет думать не только о своем подворье, но и о нашем общем доме, то деревня будет жить и процветать".

В сельисполкоме говорят, что в нынешнем году копилка добрых дел на благо малой родины пополнится благодаря оригинальным идеям и интересным задумкам, в том числе и сельского старосты, а также трудолюбивых, отзывчивых и любящих свой край жителей деревни.-0-