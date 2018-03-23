Стать на день судебным экспертом и пройти проверку на детекторе лжи можно 27 марта в Минске

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стать на день судебным экспертом и пройти проверку на детекторе лжи можно во время дня открытых дверей, который пройдет 27 марта в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Жданова Анна.

В этот день все желающие могут ознакомиться со спецификой деятельности судебных экспертов и возможностями современной криминалистики. Так, с 10.00 до 15.00 в фойе здания по улице Володарского, 2а в Минске пройдет демонстрация криминалистической техники и передвижной криминалистической лаборатории. Посетители смогут ощутить себя экспертом, используя переносной чемодан криминалиста, а также испытать себя на честность, пройдя опрос с использованием полиграфа.

Гости смогут проверить свои паспорта на аппаратно-программном комплексе "Регула" и узнать о 15 степенях его защиты, ознакомиться с атласом паспортов стран мира; "изъять" отпечатки пальцев и узнать, как в Беларуси проводятся портретные экспертизы и составляются фотороботы. Можно будет проследить, как всего в течение нескольких минут информационная система Госкомитета проводит проверку следов пальцев и выдает результат. Желающие смогут побывать и на рабочем месте по проведению фоноскопических экспертиз, ознакомиться с работой программного комплекса "Мобильный криминалист".

Кроме того, будет организовано консультирование по вопросам проведения экспертиз, исследований на платной основе, лицензирования экспертной деятельности и сертификации оружия, обучения, трудоустройства и прохождения службы в Госкомитете.

В этот день в центральный аппарат и территориальные органы комитета приглашены учащиеся и студенты. Им покажут криминалистическую технику, процесс производства экспертиз (исследований), в том числе наркотических и психотропных веществ. Учащиеся посетят специальный автобокс для осмотра транспортных средств и тир, где производится отстрел огнестрельного оружия.

Кроме того, состоится встреча с руководством Государственного комитета, на которой каждый из присутствующих сможет задать свои вопросы руководителю экспертного ведомства.

Аналогичные мероприятия 27 марта пройдут в территориальных управлениях Государственного комитета. Для всех желающих открыты двери подразделений в Витебске (по улице Гагарина 12), Гомеле (улица Ландышева, 19), Гродно (проспект Космонавтов, 60), Минске (улица Фабрициуса, 12).-0-