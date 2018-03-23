Стать на день судебным экспертом и пройти проверку на детекторе лжи можно 27 марта в Минске

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
23 марта 2018, Пт
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4088
USD 1.9483
RUB 3.4285
Главное
Георгий Квирикашвили и Александр Лукашенко Лукашенко: в развитии сотрудничества с Грузией один из главных акцентов надо сделать на подготовке кадров
Президент
Лукашенко: Беларусь всегда будет открыта для сотрудничества с Грузией
Президент
Беларусь рассчитывает на успешный запуск своего второго космического спутника
Общество
Всебелорусская молитва о мире состоялась в мемориальном комплексе "Хатынь"
Общество
ФСЗН разработал проект указа об изменении порядка уплаты взносов для ИП и самозанятых
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Научная разработка БГУ получила высшую награду выставки в Санкт-Петербурге
12:52 Общество
В сети развернулся флешмоб #deletefacebook
12:49 Технологии
Трех человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Гомеле
12:49 Происшествия
Объем перевезенных грузов в ж/д сообщении Беларусь-Литва в 2017 году вырос на 15%
12:49 Экономика
ВИДЕО: Масштабные учения артиллерии
12:46 Заголовки новостей
Белорус пытался провезти через границу гашиш в компьютерной мышке
12:44 Происшествия
Актер Федор Добронравов перенес инсульт, ему была сделана экстренная операция
12:37 В мире
В Минкоммерции КНР уверены в востребованности продукции парка "Великий камень" в ЕС и ЕАЭС
12:37 Экономика
Французские военные проверили воинскую часть на территории Беларуси
12:36 Общество
ИНФОГРАФИКА: Временные ограничения на республиканских автодорогах
12:34 Заголовки новостей
"Минскзеленстрой" в 2018 году высадит 13,4 тыс. деревьев и около 45 тыс. кустарников
12:32 Регионы
ФОТО: Беларусь рассчитывает на успешный запуск своего второго космического спутника
12:29 Заголовки новостей
Восемь нелегальных ружей изъято в Осиповичском районе
12:27 Происшествия
Инвест-климат Беларуси презентован в Чэнду на Форуме торгово-экономического сотрудничества
12:23 Экономика
Премьер Грузии на встрече с Лукашенко рассказал о золотой странице в отношениях народов двух стран
12:20 Президент
Беларусь подготовлена к проведению в сентябре Международного космического конгресса - Тернидж
12:19 Общество
После стрельбы в школе во Флориде ученики будут носить прозрачные рюкзаки
12:16 В мире
Лукашенко: в развитии сотрудничества с Грузией один из главных акцентов надо сделать на подготовке кадров
12:16 Президент
Более Br400 тыс. направят в Минской области в 2018 году на борьбу с борщевиком Сосновского
12:15 Регионы
В тяжелом состоянии находятся два участника ДТП с автобусом в Псковской области
12:12 Происшествия
Все новости
Сюжеты
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Официальный визит Александра Лукашенко в Грузию Официальный визит Александра Лукашенко в Грузию
Годовщина трагедии в Хатыни Годовщина трагедии в Хатыни
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Стать на день судебным экспертом и пройти проверку на детекторе лжи можно 27 марта в Минске

Регионы 23.03.2018 | 11:44
Фото из архива
Фото из архива

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стать на день судебным экспертом и пройти проверку на детекторе лжи можно во время дня открытых дверей, который пройдет 27 марта в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Жданова Анна.

В этот день все желающие могут ознакомиться со спецификой деятельности судебных экспертов и возможностями современной криминалистики. Так, с 10.00 до 15.00 в фойе здания по улице Володарского, 2а в Минске пройдет демонстрация криминалистической техники и передвижной криминалистической лаборатории. Посетители смогут ощутить себя экспертом, используя переносной чемодан криминалиста, а также испытать себя на честность, пройдя опрос с использованием полиграфа.

Гости смогут проверить свои паспорта на аппаратно-программном комплексе "Регула" и узнать о 15 степенях его защиты, ознакомиться с атласом паспортов стран мира; "изъять" отпечатки пальцев и узнать, как в Беларуси проводятся портретные экспертизы и составляются фотороботы. Можно будет проследить, как всего в течение нескольких минут информационная система Госкомитета проводит проверку следов пальцев и выдает результат. Желающие смогут побывать и на рабочем месте по проведению фоноскопических экспертиз, ознакомиться с работой программного комплекса "Мобильный криминалист".

Кроме того, будет организовано консультирование по вопросам проведения экспертиз, исследований на платной основе, лицензирования экспертной деятельности и сертификации оружия, обучения, трудоустройства и прохождения службы в Госкомитете.

В этот день в центральный аппарат и территориальные органы комитета приглашены учащиеся и студенты. Им покажут криминалистическую технику, процесс производства экспертиз (исследований), в том числе наркотических и психотропных веществ. Учащиеся посетят специальный автобокс для осмотра транспортных средств и тир, где производится отстрел огнестрельного оружия.

Кроме того, состоится встреча с руководством Государственного комитета, на которой каждый из присутствующих сможет задать свои вопросы руководителю экспертного ведомства.

Аналогичные мероприятия 27 марта пройдут в территориальных управлениях Государственного комитета. Для всех желающих открыты двери подразделений в Витебске (по улице Гагарина 12), Гомеле (улица Ландышева, 19), Гродно (проспект Космонавтов, 60), Минске (улица Фабрициуса, 12).-0-

﻿
Теги
Минск
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4088 BYN 2.401 BYN 2.407 BYN
USD
1.9483 BYN 1.947 BYN 1.951 BYN
RUB
3.4285 BYN 3.407 BYN 3.42 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Масштабные учения артиллерии
Все видео

Фотоновости

Лукашенко в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
Все фото

Инфографика

Временные ограничения на республиканских автодорогах Временные ограничения действуют: с 25 марта по 20 апреля (весенний период) для транспортных средств с нагрузкой на одиночную ось более 6-9 т*.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Вы меня приятно удивили" - Лукашенко подчеркивает заслугу грузинской стороны в успешном развитии отношений
Премьер Грузии на встрече с Лукашенко рассказал о золотой странице в отношениях народов двух стран
Лукашенко: в развитии сотрудничества с Грузией один из главных акцентов надо сделать на подготовке кадров
Политика
Во время переговоров Маргвелашвили рассчитывает на новый импульс развития отношений с Беларусью
Беларусь и ЮАР проработают создание совместных предприятий и упрощение визового режима
Банк развития Беларуси уже работает с тремя контрактами по поставке белорусской продукции в Грузию
Экономика
Во время работы бизнес-форума Около 30 документов подписано на грузинско-белорусском бизнес-форуме в Тбилиси
Объем перевезенных грузов в ж/д сообщении Беларусь-Литва в 2017 году вырос на 15%
В Минкоммерции КНР уверены в востребованности продукции парка "Великий камень" в ЕС и ЕАЭС
Происшествия
Фото из архива В тяжелом состоянии находятся два участника ДТП с автобусом в Псковской области
Трех человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Гомеле
Белорус пытался провезти через границу гашиш в компьютерной мышке
Общество
Людмила Силивейстрова была уверена, что чудес в жизни не бывает, пока не выиграла квартиру в Минске! "Пришлось даже успокоительное пить!" Большая удача для маленького города! Квартиру и автомобиль в 60-м туре игры "Удача в придачу!" выиграли жители Буда-Кошелево
Научная разработка БГУ получила высшую награду выставки в Санкт-Петербурге
Французские военные проверили воинскую часть на территории Беларуси
Спорт
Виктория Азаренко. Фото из социальных сетей Виктория Азаренко вышла в 3-й раунд турнира в Майами
Сборная белорусской хоккейной Экстралиги дважды обыграла олимпийскую команду Китая
Пять белорусских биатлонисток выйдут на старт спринтерской гонки на заключительном этапе КМ в Тюмени
Технологии
Instagram изменит алгоритм своей ленты
В сети развернулся флешмоб #deletefacebook
ESA запускает телескоп для изучения экзопланет
Культура
ДОСЬЕ: К 110-летию народного художника Беларуси Алексея Глебова
Вечная молодость. Рок-группа "Чиж & Co" выступила в Минске
Королевская библиотека Дании передала в Беларусь цифровую копию первого "Букваря"
В мире
Дональд Трамп. Фото EPA Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая, вызвав обвал на биржах
Актер Федор Добронравов перенес инсульт, ему была сделана экстренная операция
После стрельбы в школе во Флориде ученики будут носить прозрачные рюкзаки
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля
Более 150 дельфинов выбросились на берег в Австралии
Крис Эванс в последний раз сыграет Капитана Америки в "Мстителях-4"
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия