15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки единого налога в Минске предлагается увеличить на 7,4%. Проект решения Минского городского Совета депутатов "О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц" вынесен на общественное обсуждение и размещен на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в справке-обосновании ИМНС по Минску, указом от 25 января 2018 года №29 "О налогообложении" установлены базовые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. Они увеличены на 7,4%, в связи с чем некоторые позиции действующих в городе ставок не соответствуют пределам базовых ставок этого налога, установленных на 2018 год.

"Инспекция по каждой из позиций проекта решения провела анализ доходов плательщиков, уплачивающих единый налог по розничной торговле различными товарами, а также по реализации населению работ (услуг). Выручка отдельных из них за 2017 год увеличилась в 1,25-1,55 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Кроме того, при превышении выручки над сорокакратной суммой единого налога доплату в размере 5% произвели 3 тыс. 775 ИП на общую сумму Br5,1 млн, что на Br1,4 млн больше, чем в 2016 году. Инспекция предлагает действующие ставки увеличить на уровень индексации налоговых ставок в целях их адаптации к инфляционным процессам, то есть на 7,4%", - говорится в сообщении.

Ожидаемые поступления единого налога от физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в бюджет Минска в 2018 году составят Br26 млн, что на Br1,8 млн больше, чем в 2017 году.-0-