Ставки налога для квартиросдатчиков увеличены в Минской области

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области увеличены ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, получающих доход от сдачи в аренду жилых, нежилых помещений и машино-мест. Соответствующее решение Минского областного Совета депутатов №27 от 4 мая 2018 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Размер ставок отличается по городам и территориям. Так, в Жодино за сдачу внаем жилых помещений (за каждую комнату), садовых домиков, дач необходимо в месяц заплатить Br16,5, гаража - Br4,2-5,3 (в зависимости от вида), иных нежилых помещений (за 1 кв.м) - Br3,3; в Борисове, Заславле, Молодечно, Марьиной Горке, Слуцке, Смолевичах, Солигорске - Br15,3, Br4,2-5,3 и Br3,3 соответственно; в иных городах районного подчинения - Br10, Br3,6-4,2 и Br2,8 соответственно.

Для населенных пунктов, расположенных на территориях Нарочанского и Мядельского сельсоветов, в период с мая по сентябрь размер ставки установлен Br41 (за предоставление в аренду жилых помещений, садовых домиков и дач), Br4,2- 4,3 (за предоставление в аренду гаража) и Br2,8 (за предоставление в аренду иных нежилых помещений); для населенных пунктов Минского района - Br15,3, Br4,8-6,1 и 3,3 соответственно; для других территорий - Br9, Br3,5-4,2 и Br2,8 соответственно.

"Ставки увеличиваются в среднем чуть более, чем на 6%. Изменения связаны с индексацией ставок в соответствии с указом №29 от 25 января 2018 года "О налогообложении". Для жителей населенных пунктов, расположенных на территориях Нарочанского и Мядельского сельсоветов, размер выплат остался на прежнем уровне", - отметил начальник инспекции по налогам и сборам по Минской области Владимир Бурш.

Всего в столичном регионе зарегистрировано 15,6 тыс. физлиц - плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах. Около 75% из них сдают в аренду квартиры. В последний раз в Минской области ставки подоходного налога поднимались в начале прошлого года, тогда они выросли в среднем на 12%.

Решение областного Совета депутатов вступает в силу после официального опубликования.-0-