Ставки налога при сдаче в аренду квартир и гаражей проиндексированы в Брестской области

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области ставки подоходного налога с физических лиц при сдаче в наем жилых и нежилых помещений в среднем увеличены до 7%, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника областной инспекции Министерства по налогам и сборам Галина Жданеня.

Соответствующее решение областного Совета депутатов сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Ставки проиндексированы на планируемый в 2018 году коэффициент инфляции. В среднем повышение составило до 7%.

Так, при сдаче в наем жилых помещений (квартир, садовых домиков, дач) в Бресте гражданин обязан ежемесячно выплачивать Br29. В Барановичах и Пинске ставка равна Br21,5, в городах районного подчинения и поселках городского типа - Br10,7, других населенных пунктах - Br7,5. Соответственно выросли фиксированные суммы подоходного налога при сдаче в аренду физическими лицами нежилых помещений. К примеру, за сдачу одного машино-места в капитальном гараже в Бресте его владелец обязан уплатить в бюджет Br11,1, в Барановичах и Пинске - Br9,7. В других райцентрах и поселках эта ставка равняется Br5,4, в остальных населенных пунктах - Br3,2.

Решение областного Совета депутатов вступает в силу после его официального опубликования.

"Законодательство позволяет данный налог уплачивать вперед. Следовательно, для тех граждан, кто уплатил за сдачу квартир или гаражей в декабре по старой ставке, налог пересчитываться не будет", - уточнила замначальника областной инспекции МНС.-0-

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