Стеклозавод "Елизово" в честь 105-летия проведет день открытых дверей

12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Стеклозавод "Елизово" в честь 105-летнего юбилея проведет день открытых дверей для всех желающих. Об этом БЕЛТА сообщили в ОАО "Гродненский стеклозавод".

Посетить завод гости смогут 15 сентября. Им продемонстрируют весь цикл производства.

"Будет интересно. Температура и скорость - восхищают, а падающие капли стекломассы - завораживают. В программе посещение музея стекла, в котором представлены почти все изделия, что выпускались за долгую историю завода", - рассказали на предприятии. Также на 15 сентября запланирован товарищеский футбольный матч между командами поселка Елизово и деревни Липень.

Отроются юбилейные мероприятия 14 сентября. Праздничный концерт начнется с награждения работников предприятия. Для зрителей выступят цирковые артисты, танцевальные коллективы, кавер-группа "TENИ", будут работать фуд-корты и детские развлекательные зоны.

В вечерней программе запланировано выступление рок-оркестра NIKAMUZA. Команда представит программу из всемирно известных хитов зарубежных рок-классиков. Завершит праздничный день ночной Open Air и яркий салют.

Стекольный завод в поселке Елизово основан в 1913 году. Предприятие является градообразующим для поселка Елизово Осиповичского района Могилевской области. Сегодня ОАО "Гродненский стеклозавод" филиал "Елизово" - один из крупнейших производителей бесцветной стеклянной тары на территории Беларуси.-0-