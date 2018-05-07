Стилизованные подворья и песни военных лет - минчан приглашают на гулянья 9 мая

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9 мая выездная торговля развернется на площадках районов, в городских парках и скверах. Планируется задействовать в торговом обслуживании более 600 участников, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Каждое предприятие создаст атмосферу праздника. Посетителей будут ждать стилизованные подворья, оформленные экспозиции с элементами цветов яблони, предметами военного и послевоенного быта. Прозвучат песни военных лет, запланированы интерактивные игры и конкурсы.

Акцент сделан на реализации продукции, которая готовится на виду у покупателей с использованием грилей, барбекюшниц, фритюрниц, казанов, мангалов и другого оборудования. Будет представлен широкий ассортимент продукции собственного производства: драников, колбасок и крылышек гриль, блинчиков, а также прохладительных напитков, кондитерских изделий.

Основные народные гулянья по традиции пройдут с 10.00 до 23.00 на площадке у Дворца спорта. Она превратится в культурно-развлекательный центр. Для гостей предусмотрено более 2,5 тыс. посадочных мест.

Также подготовились к празднику столичные магазины, кафе, рестораны - тематически оформлены витрины торговых объектов, поступили в продажу ленты праздничной атрибутики, в торговых залах звучат поздравления ветеранам, размещена информация о планируемых в городе мероприятиях. В преддверии праздника проводятся акции по снижению цен, выставки-продажи и распродажи.-0-