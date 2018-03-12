Сто жителей Заводского района пополнили ряды "Белой Руси"

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" пополнилась сегодня активистами из Заводского района Минска. Вручение членских билетов состоялось сегодня в районной администрации, акция приурочена к 80-летию Заводского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно, чтобы общественное объединение приносило пользу любимому району и каждому его жителю", - подчеркнул на мероприятии глава администрации района Александр Дорохович.

Отчасти исполнению этого пожелания будет способствовать и то, что в числе новобранцев организации немало работников районной администрации, представители руководства. "Для меня важно не оставаться в стороне. Прежде я была членом "Белой Руси" в другом районе по месту работы. Придя на новое место, возвращаюсь в актив, потому что такова моя гражданская позиция", - призналась работник администрации Зинаида Вертинская.

В Заводском районе более сотни первичных организаций "Белой Руси" объединяют практически 2,7 тыс. человек - специалистов и работников учреждений образования, здравоохранения, производственных предприятий и так далее. Председатель РОО "Белая Русь" Заводского района Оксана Нехайчик рассказала, что на следующей неделе будет еще одна акция, билеты будут вручать в микрорайоне. По ее словам, такие торжества будут проходить в течение месяца, что станет своеобразным подарком району к 80-летию.

Из сотни новичков, которым сегодня вручены билеты, около 10% молодежь. "Но недавно мы внесли изменения в устав, и теперь студенты могут быть членами организации и по желанию уплачивать или не уплачивать членские взносы. Думаю, это еще больше привлечет к нам студенческую аудиторию", - считает Оксана Нехайчик. Ее главное пожелание в том, "чтобы организация Заводского района работала неформально, была живой и развивающейся, в нее постоянно приходили новые люди и новые идеи".

Вручала билеты и депутат Палаты представителей, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. "Мне очень приятно участвовать в такой акции, поскольку я стою у истоков создания "Белой Руси". Тогда же, кстати, родилась и одноименная песня, - отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА Ирина Дорофеева. - Это очень важно, что в наши ряды приходят люди не просто неравнодушные, с активной гражданской позицией. Это настоящие или будущие лидеры, которые умеют вести за собой".-0-

Фото Андрея Покумейко.