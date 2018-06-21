Столбцы отметят день рождения средневековым турниром и выставкой усадеб

21 июня, Минск /Сергей Головко - БЕЛТА/. Большим культурно-развлекательным праздником "Мае родныя Стоўбцы! Край гасцiнны, прыгожы!" отметят в ближайшую субботу жители Столбцов 425-летие своего города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Столбцовского райисполкома.

Праздник развернется на городском стадионе "Юность", в парке Дружбы народов и прилегающих к ним улицах. Программа включает тематические выставки, в том числе фотодокументальную "Гэта зямля твая і мая…", рассказывающую о прошлом и настоящем Столбцов. Весь день будет работать город мастеров, пройдут многочисленные мастер-классы по народным промыслам. Выставка усадеб сельхозпредприятий района "Наша хата гасцямi багата!" соберет почитателей белорусской кухни, а "Рыцарскі гарадок" ­ участников реконструкции средневековых турниров. Красочным и богатым на таланты обещает быть концерт "Стоўбцы! Мы лёсам звязаны з табою!".

Во второй половине дня к мероприятиям присоединятся участники акции Федерации профсоюзов Беларуси "Мы - вместе!" и звезды белорусской эстрады. Завершится праздник в Столбцах поздно вечером грандиозным фейерверком и дискотекой.

С точной датой основания Столбцов жителям города помогли определиться историки. Два года назад в Столбцах прошла научно-практическая конференция, организаторами которой выступали Институт истории Национальной академии наук и Столбцовский районный исполнительный комитет. Увлекательный экскурс в прошлое города сделал доцент Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук Андрей Латушкин. На основании изученных материалов фонда рода князей Слушек, хранящихся в Главном архиве древних актов в Варшаве (Польша), он порекомендовал установить новую дату основания Столбцов, так как общепринятый до этого год первого упоминания города (1511-й) оспаривался историками. Ведь в конце 16-го столетия Столбцы имели совсем другое название. В привилее польского короля и великого князя литовского Жигимонта ІІІ, данном князьям Служкам 20 июня 1593 года на проведение торгов и ярмарок, этот населенный пункт упоминается как "нововсаженное (основанное недавно) местечко Сверженское над Немном, в повете Минском лежащее". Однако это название просуществовало относительно недолго. Дело в том, что на другом берегу реки Неман уже располагалось принадлежащее князьям Радзивиллам местечко под названием Свержно - это сегодняшняя деревня Новый Свержень.

Налицо была путаница, и, чтобы ее избежать в документообороте, Слушки переименовали основанное ими в своих владениях местечко. В частности, в одном из судебных дел между Слушками и Радзивиллами, датированном 1632 годом, то же самое местечко, расположенное на правом берегу Немана, уже упоминается под названием Столбцы (в оригинале - "Столпцы"). Поэтому, по мнению историка, вполне справедливо, что временем основания Столбцов выступает именно дата 20 июня 1593 года. Предложение считать эту дату днем основания Столбцов вошло затем в резолюцию научной конференции. В прошлом году депутаты Столбцовского райсовета рассмотрели его и согласились с историками, установив дату 20 июня как День города Столбцы. Тогда же было принято решение проводить массовые праздничные мероприятия, посвященные дню рождения города, в ближайшие к указанной дате выходные. В этом году они приходятся на 23 июня.-0-