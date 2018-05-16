Столичные активисты БРСМ благоустроят стадион "Динамо"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные активисты БРСМ 17 мая примут участие в молодежной трудовой акции "Труд крут!", во время которой благоустроят стадион "Динамо", сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".

"Более 100 представителей Союзной молодежи столицы - бойцы студенческих отрядов и актив БРСМ - окажут помощь городу в благоустройстве этого знакового объекта. Они продолжат очищать территорию стадиона от строительного мусора, а также помогут строителям с другими подсобными работами", - проинформировали в комитете.

БРСМ столицы трудится на объектах II Европейских игр 2019 года на постоянной основе. В Год молодежи Мингорисполком объявил реконструкцию стадиона "Динамо" Минской городской молодежной стройкой. Здесь трудился интернациональный студенческий строительный отряд из Беларуси, России и Украины. "Для нас стратегически важной является помощь в подсобных работах и благоустройство объектов, которые будут задействованы в 2019 году", - отметил начальник минского городского штаба студотрядов БРСМ Сергей Рукан.-0-