Столичные школьники получили подарки от ГАИ Минска

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные школьники в День знаний получили подарки от ГАИ Минска, сообщил БЕЛТА начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Ребятам вручили канцелярские товары, закладки, линейки, брошюры, шарики, календари. Сотрудники Госавтоинспекции выступили на линейках, провели профилактические беседы с учениками, рассказали о правилах дорожного движения, ответственности за их нарушение. Детям представили приложение "Автокласс" - бесплатные мобильные уроки для пешеходов, пассажиров и велосипедистов по изучению ПДД. Инспекторы показали обучающие ролики по правилам этикета на дороге, провели викторины.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что по 5 сентября в городе проводится профилактическая акция "Класс водителю". Пешеходов просят в знак вежливости поблагодарить водителей, которые пропустили их на нерегулируемом переходе, подняв большой палец, тем самым поставив класс. В поддержку акции по городу установлены специальные дорожные знаки, билборды и плакаты.-0-

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома