Столичный район должен стать экономически лидирующим - Крупко

5 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Столичный район должен стать экономически лидирующим. Такую точку зрения выразил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Минского райисполкома Иван Крупко, назначение которого на эту должность согласовал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Новый руководитель планирует направить основные усилия на развитие региональной экономики, в том числе большое внимание уделить безубыточной, рентабельной деятельности предприятий столичного района. В числе его приоритетов будет также социальная сфера, работа медучреждений, школ и детсадов. Кроме того, в числе важнейших Иван Крупко видит вопросы обеспечения занятости населения, дебюрократизации.

"Минский район находится на виду, и он должен быть на передовых позициях, стать лидирующим в стране. Не думаю, что в регионе есть глубокие проблемы, но есть вопросы, как и в любом регионе, которые необходимо решать", - сказал он.

При этом Иван Крупко подчеркнул важность того, что удалось сделать совместно с командой специалистов и руководителей предприятий Несвижского района, который он до этого возглавлял более семи лет.-0-