Столинский район подписал договор о побратимстве с Яловенским районом Молдовы

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Столинский район Брестской области заключил побратимский договор с Яловенским районом Молдовы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Столинском райисполкоме.
Подписи под соглашением поставили и.о. председателя Яловенского района Олег Мереакре и председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий. Документ предусматривает сотрудничество в сфере экономики, торговли, сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ, образования, культуры, туризма. Партнеры договорились о взаимном обмене делегациями официальных лиц, представителей деловых кругов, общественных и молодежных организаций, художественных коллективов.
Молдавская делегация находится в Столине с 14 по 16 марта. Визиту предшествовала встреча в конце 2017 года Чрезвычайного и Полномочного посла Молдовы в Беларуси Виктора Сорочана с руководством района, во время которой шла речь о налаживание межрегиональных связей.
Во время визита представители Молдовы познакомились с работой отдельных предприятий Столинского района. Так, гости заинтересованы в сотрудничестве с ОАО "Торфопредприятие Глинка". О создании производственной кооперации зашла речь во время посещения Горынского агрокомбината. Также в программе визита поездка на сельхозпредприятие "Новая Припять", в фермерское хозяйство "Ольшаны".-0-
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