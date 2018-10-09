Стратегии развития интеграционных процессов в Союзном государстве обсудят на конференции в Гомеле

9 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конференция "Россия и Беларусь: единство во имя мира" пройдет 15-17 октября в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Эксперты двух стран будут обсуждать стратегии и формат развития интеграционных процессов в Союзном государстве. Они рассмотрят возможности расширения всестороннего сотрудничества, проанализируют опыт взаимодействия регионов Беларуси и России.
Особое внимание на встрече будут уделять гуманитарной сфере. Участники изучат роль высших учебных заведений в развитии интеграционных процессов, поделятся опытом совместной работы белорусских и российских учреждений образования, примерами совместной реализации значимых культурных проектов и др.
Форум предусматривает проведение панельных дискуссий, во время которых специалисты проанализируют приоритеты работы по укреплению и расширению белорусско-российских отношений. Также в программе лекции экспертов о стратегиях партнерства Беларуси, России и Китая, о создании положительного имиджа Союзного государства на международной арене и др.
Организаторами мероприятия выступают Российский центр науки и культуры в Гомеле и Гомельский госуниверситет имени Ф.Скорины. Конференция нацелена на развитие дружественных и партнерских отношений двух стран в различных отраслях.-0-
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