Стрелковый окоп и пушки войдут в композицию памятника батальону милиции Владимирова под Могилевом

23 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Стрелковый окоп и пушки войдут в художественную композицию памятника бойцам батальона милиции капитана Константина Владимирова в д. Гаи Могилевского района. Об этом сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник УВД Могилевского облисполкома Александр Ковальчук.
Проект будет реализован в этом году в рамках мероприятий, посвященных 100-летию создания могилевской милиции. "С целью проведения дальнейшей работы по благоустройству прилегающей к памятнику территории планируется создание дополнительной художественной композиции в виде стрелкового окопа с размещением двух противотанковых пушек, приведенных в состояние музейных экспонатов, - рассказал Александр Ковальчук. - Ранее здесь также была открыта Аллея памяти воинам, проявившим стойкость и героизм при защите в 1941 году Могилева от немецко-фашистских захватчиков".
Готовясь к юбилею, УВД запланировало и в настоящее время реализует целый комплекс мероприятий. Так, разработан нагрудный памятный знак "100 год магілеўскай міліцыі", который учрежден Геральдическим советом при Президенте Беларуси. Также планируется издать книгу "Могилевская милиция: история и современность", готовятся и другие проекты, воплощающие в себе связь между поколениями сотрудников органов внутренних дел, профессионально и самоотверженно выполняющих свой долг на протяжении 100-летней истории.
Принято решение об изготовлении и установке информационной доски и юбилейной эмблемы столетия на здании УВД облисполкома.
Кроме того, на сайте УВД создана специальная рубрика к 100-летию могилевской милиции. С ее помощью можно совершить экскурс в историю милиции, узнать актуальную информацию о проведенных и планируемых мероприятиях, рассказал Александр Ковальчук.-0-
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