9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строители приступили к разбору балок просевшего участка путепровода на МКАД в районе Лошицы, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия "Гордорматериалы" Игорь Язвинский.
Заказчиком по проекту восстановления моста выступает предприятие "Гордорстрой", генеральным подрядчиком - "Гордорматериалы". "Стоит задача внутреннее кольцо сделать до 1 октября, разборкой конструкций занимается ОАО "Мостострой". Около 50% аварийных балок уже демонтировано и вывезено, также снято асфальтобетонное покрытие", - сказал Игорь Язвинский.
Как сообщалось, 1 августа в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой произошел провал проезжей части дороги (проседание асфальтового покрытия) в третьей полосе движения внутреннего кольца. Движение по путепроводу организовано по внешнему кольцу, внесены изменения в работу общественного транспорта - он ходит по временной схеме. Предварительная причина происшествия - дефект одного из перекрытий.
Путепровод был принят в эксплуатацию в 1985 году, последний раз реконструировался 17 лет назад. Ранее специалисты "БелдорНИИ" проводили обследование этого участка МКАД и сделали заключение о необходимости капитального ремонта. С весны на участке действует ограничение для тяжеловесных транспортных средств (установлены знаки ограничения грузоподъемности 15 т).-0-
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