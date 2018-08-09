9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строители приступили к разбору балок просевшего участка путепровода на МКАД в районе Лошицы, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия "Гордорматериалы" Игорь Язвинский.

На месте провала на МКАД работает комиссия "На месте происшествия работает комиссия с участием представителей Мингорисполкома, нашего предприятия, Горремавтодора и других. В подобных случаях требуется серьезное обследование", - разъяснил порядок Игорь Андрейчиков.

Заказчиком по проекту восстановления моста выступает предприятие "Гордорстрой", генеральным подрядчиком - "Гордорматериалы". "Стоит задача внутреннее кольцо сделать до 1 октября, разборкой конструкций занимается ОАО "Мостострой". Около 50% аварийных балок уже демонтировано и вывезено, также снято асфальтобетонное покрытие", - сказал Игорь Язвинский.

Движение на участке МКАД затруднено из-за провала проезжей части Инцидент произошел в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой. "Провал проезжей части дороги в третьей полосе движения. По предварительной информации, лопнула опора моста.

Как сообщалось, 1 августа в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой произошел провал проезжей части дороги (проседание асфальтового покрытия) в третьей полосе движения внутреннего кольца. Движение по путепроводу организовано по внешнему кольцу, внесены изменения в работу общественного транспорта - он ходит по временной схеме. Предварительная причина происшествия - дефект одного из перекрытий.

Путепровод был принят в эксплуатацию в 1985 году, последний раз реконструировался 17 лет назад. Ранее специалисты "БелдорНИИ" проводили обследование этого участка МКАД и сделали заключение о необходимости капитального ремонта. С весны на участке действует ограничение для тяжеловесных транспортных средств (установлены знаки ограничения грузоподъемности 15 т).-0-