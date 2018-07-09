Строители приступят к возведению социального жилого дома с помощью Китая в августе

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. УКС Мингорисполкома в августе планирует приступить к строительству жилого дома с использованием технико-экономической помощи Китая, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии директор предприятия Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.
Многоэтажка на 80 социальных квартир разместится в границах улиц Шаранговича - Горецкого.
Как сообщалось, наряду с областями республики Минск заявлен на участие в реализации второго этапа международного проекта "Строительство социального жилья" с использованием средств технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Завершить работы на объекте планируется в 2019 году.
Заказчиком выступает УКС Мингорисполкома. Конкурсная и проектная документация согласована с китайской стороной.
Во время реализации первого этапа проекта в 2016-2017 годах в Беларуси построено 16 жилых домов, социальные квартиры получили более 1,4 тыс. семей. Второй этап предполагает строительство 22 жилых домов на 1 850 квартир.-0-
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