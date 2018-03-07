Строительство 16 животноводческих комплексов начнется в этом году в Витебской области

7 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Строительство 16 животноводческих комплексов начнется в 2018 году в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.
В этом году в регионе начнется возведение 12 современных молочно-товарных комплексов. Из них 8 ферм будут с роботизированным типом доения коров. Каждая из МТФ рассчитана на 2 тыс. дойного стада. А еще 4 комплекса планируется оборудовать современными доильными залами. Также на этот год намечен старт строительства 4 свиноводческих репродукторов на 5 тыс. голов свиноматок каждый.
Финансировать строительство новых объектов животноводства планируется за счет кредитных ресурсов Банка развития Беларуси, кредитов банков Китая, а также средств иностранных инвесторов.
В облсельхозпроде подчеркнули, что к возведению первого репродуктора КУП "Витебский бекон" в Лиозненском районе намечено приступить уже в апреле.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4236 BYN
|2.425 BYN
|2.436 BYN
|USD
|1.9649 BYN
|1.958 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4743 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN