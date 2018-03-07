Строительство 16 животноводческих комплексов начнется в этом году в Витебской области

7 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Строительство 16 животноводческих комплексов начнется в 2018 году в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

В этом году в регионе начнется возведение 12 современных молочно-товарных комплексов. Из них 8 ферм будут с роботизированным типом доения коров. Каждая из МТФ рассчитана на 2 тыс. дойного стада. А еще 4 комплекса планируется оборудовать современными доильными залами. Также на этот год намечен старт строительства 4 свиноводческих репродукторов на 5 тыс. голов свиноматок каждый.

Финансировать строительство новых объектов животноводства планируется за счет кредитных ресурсов Банка развития Беларуси, кредитов банков Китая, а также средств иностранных инвесторов.

В облсельхозпроде подчеркнули, что к возведению первого репродуктора КУП "Витебский бекон" в Лиозненском районе намечено приступить уже в апреле.-0-