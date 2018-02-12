Строительство белорусско-индийского фармзавода в Колядичах планируется завершить к концу года

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство совместного белорусско-индийского фармацевтического производства "ДживаФарм" в Колядичах планируется завершить к концу 2018 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

"Строительные работы по проекту идут в соответствии с графиком. К настоящему времени смонтирован каркас первого этажа здания. Министерством здравоохранения уже согласована номенклатура запланированных к производству на новом предприятии лекарственных средств. Это будут препараты для лечения онкологических заболеваний, СПИДа, терапии вирусного гепатита С и других", - рассказали в пресс-службе.

Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве между индийской компанией "Хетеро" и Минздравом подписано в сентябре 2017 года. Проектом предусмотрена организация опытно-промышленного производства антиретровирусных препаратов и препаратов общей группы в таблетках и капсулах. Наряду с производственными участками по изготовлению твердых лекарственных средств в производственный корпус интегрирована современная экспериментальная лаборатория, предназначенная для разработки новых продуктов и наработки малых серий лекарственных препаратов.

Всего в Беларуси с привлечением индийских инвестиций создается три фармзавода - в Колядичах, Скиделе и Бешенковичах.

Курирует проекты председатель Совета Республики Михаил Мясникович как уполномоченный по сотрудничеству с Индией.-0-