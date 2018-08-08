Строительство "Газпром Центра" в Минске должно возобновиться до конца года

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство многофункционального комплекса "Газпром Центр" в Минске должно возобновиться до конца года, сообщил сегодня журналистам председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завершаются восстановительные работы по свайному полю. Есть заверения компании возобновить строительство до конца года", - сказал Дмитрий Гуриненко.

Он рассказал и о других значимых проектах. В частности, к концу текущего или в начале 2019 года планируется приступить к освоению площадки "БелЭкспо", завершаются проектные работы по площадке Червенского рынка.

Восстанавливаются фасады гостиницы-долгостроя возле "Белгосцирка". "Заменено утепление, кровля, устраняются недоделки. Ожидаем, что до конца года организация перейдет к работам внутри здания", - сказал Дмитрий Гуриненко.

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