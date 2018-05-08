8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство гостинично-делового комплекса "Шантер Хилл" в Минске завершится к концу года, сообщил сегодня журналистам председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Александр Шакутин, передает корреспондент БЕЛТА.

"К концу этого года будет построен уникальный гостинично-деловой центр "Шантер Хилл", который будет привлекательным для жителей и гостей столицы. Его начали строить в 2016 году, идем с опережением графика, который предусматривал ввод в июне 2019 года", - сказал Александр Шакутин. Заказчиком строительства выступает одна из его компаний, генподрядчик - CITIC Construction, дочерняя компания корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.

Многофункциональный гостинично-деловой комплекс "Шантер Хилл" возводят на просп. Победителей, недалеко от "Минск-Арены". На площади более 140 тыс. кв.м расположатся 25-этажная гостиница, три офисных здания, головной офис банка, конференц-зал, ресторан, многоуровневый спортивный комплекс с теннисными кортами, бассейном, тренажерным залом, СПА-центром.

Среди крупнейших проектов CITIC Construction строительство главного стадиона Олимпиады-2008 в Пекине "Птичье гнездо", социального жилья в Анголе на общую сумму $10 млрд. В числе проектов компании в Беларуси строительство трех цементных заводов, автомобильного завода "БЕЛДЖИ", модернизация Оршанского льнокомбината.-0-