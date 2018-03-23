23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство инженерного корпуса метро начинается в Минске, сообщили БЕЛТА в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Здание, предназначенное для обслуживания 3-й и 4-й линий, разместится в районе пл.Независимости и ул.Ленинградской, будет максимально приближено к существующему зданию управления метрополитена. Ведутся подготовительные работы, площадка обнесена забором. Нормативный срок строительства - 23 месяца.

Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. В столице ведутся работы по строительству первых четырех станций линии ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Юбилейная площадь", "Площадь Богушевича"). На них будут применяться платформенные ограждения.

Как рассказали в ГПО "Минскстрой", второй немеханизированный щит начал проходку тоннеля в районе ул.Жуковского в сторону ул.Аэродромной. До конечной точки ему необходимо преодолеть около 400 м. Первый щит, названный метростроителями "Ольгой", стартовал в феврале. Работы ведутся в круглосуточном режиме силами четырех звеньев СМУ-2 УП "Минскметрострой". Одновременно прокладываются два тоннеля открытым способом по направлению к станции "Ковальская Слобода".-0-