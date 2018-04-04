4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство мусоросжигающего завода для отходов Минска потребует 300 млн евро инвестиций. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель директора ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Надежда Татаринцева, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наиболее остро проблема использования отходов стоит в Минске в связи с большим количество образования отходов и недостаточным количеством полигонов. Эту проблему планируется решить путем создания завода по сжиганию мусора. Мощность составит 500 тыс. т с производством тепловой и электрической энергии. Предусмотрены инвестиции в размере 300 млн евро, при этом инвестор должен иметь опыт реализации и эксплуатации таких объектов", - сказала Надежда Татаринцева.
В настоящее время разрабатывается документация и условия реализации проекта при участии Минжилкомхоза, Минприроды, Минэнерго, Мингорисполкома. "Среди основных вопросов разработка технических условий сжигания, в том числе касательно выбросов, потому что аналогичных объектов в Беларуси нет. Стоит также вопрос условий реализации полученной энергии", - пояснила Надежда Татаринцева.
Она отметила, что на данный момент площадка для строительства мусоросжигающего завода не определена.-0-
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