Строительство нового здания больницы в Островце завершится в 2019 году

27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового здания районной больницы в Островце будет завершено в 2019 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

Строительные работы продолжаются. Началась закупка оборудования. Новое здание ЦРБ будет оснащено по последнему слову техники, здесь будет оказываться вся необходимая помощь.

"После ввода нового здания в эксплуатацию запланирована реконструкция здания действующей больницы под поликлинику. Развитию первичной медицинской помощи, профилактике в регионе уделяется повышенное внимание. Качественная диспансеризация, выявление болезни на как можно ранней стадии, грамотная организация работы для того, чтобы пациенты своевременно попали к нужному специалисту и получили квалифицированную помощь, - все это эффективные средства по улучшению жизни", - отметил Виктор Лискович. Развитию социальной сферы в Островце в целом уделяется повышенное внимание.

В частности, недавно был введен детский сад на 190 мест. Начато строительство нового сада и школы. Завершаются работы на физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном: открытие объекта запланировано на август.

Кроме того, в течение года запланирован ввод в эксплуатацию городского стадиона. В 2019 году в Островце появится многофункциональный спортивный комплекс, с залами различного назначения и бассейном. Среди других перспективных объектов - дом детского творчества, центр культуры, где разместятся также библиотека, музей, зрительский зал.-0-