Строительство первого жилого дома комплекса "Ноттингем" в Минске начнется в 2020 году

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство первого дома жилого комплекса "Ноттингем" в Минске начнется в 2020 году, сообщил на оперативном совещании в мэрии директор УКС Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

Строители рассчитывают приступить к обустройству инженерно-транспортной инфраструктуры в районе уже в четвертом квартале текущего года. "В 2020 году планируем заложить первый жилой дом", - отметил Дмитрий Микуленок.

Как сообщалось, проектируемый район занимает площадь 496 га и расположен на землях Минска в 2 км восточнее МКАД. Ранее участок использовался в качестве военного полигона. В границы проекта входит основная площадка, выделенная под строительство жилья, а также территория под размещение двух магистралей от кольцевой автодороги, являющихся основными въездами в район.

Территория разделена на зоны жилой многоквартирной, общественной застройки, ландшафтно-рекреационную. Район рассчитан на 37,5 тыс. жителей. Планируется строительство около 1 млн кв.м жилья, детских дошкольных учреждений, школ, кинотеатров, библиотек, поликлиник, подстанции скорой помощи, продовольственных и непродовольственных магазинов, предприятий бытового обслуживания, отделений банков, спортивных площадок и др.

В части развития улично-дорожной сети предусматривается формирование новой транспортной связи между столицей и Национальным аэропортом Минск. Предполагается выделение 32 кварталов, которые будут застраивать УКС Мингорисполкома и СООО "Ювараград".

Территория будет осваиваться в несколько этапов - до 2019 года, 2020-2022 годы, 2023-2025 годы.-0-