Санкт-Петербургский квартал в Минске начнут застраивать осенью 2019 года

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство Санкт-Петербургского квартала в Минске начнется осенью 2019 года, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Юрий Кочерго, передает корреспондент БЕЛТА.
Площадка, расположенная по ул. Семашко, подготовлена для реализации проекта. Здесь возведут девять жилых домов на 960 квартир в монолитном исполнении. "Осенью 2019 года подрядчик выйдет на строительство объектов, они будут вводится пусковыми комплексами. Полностью работы завершатся в 2021 году. Параллельно проектируется Минский квартал в Санкт-Петербурге", - сказал Юрий Кочерго.
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