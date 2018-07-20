Строительство жилого квартала на месте бывшей птицефабрики в Минске начнется осенью

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство жилого квартала на месте бывшей птицефабрики им. Крупской в Минске начнется осенью. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Земельный участок бывшей птицефабрики был приобретен с аукциона компанией "Айрон". В настоящее время разработана проектная документация. "Айрон" планирует в сентябре-октябре выйти на площадку со строительством инженерно-транспортной инфраструктуры и закладывать первый дом", - сказала Ирина Гонтарева.

На территории жилого квартала предусмотрено строительство около 150 тыс. кв.м квартир. "Это будет разноэтажная застройка. Начиная от реки (Свислочь. - Прим. БЕЛТА.) будет малоэтажная застройка, ближе к улице Орловской этажность жилых домов будет повышаться. Машино-места будут размещаться по периметру квартала", - пояснила начальник управления жилищного строительства и инвестиций.

В январе-июне в Минске построено 27 жилых домов общей площадью 277 тыс. кв.м (38,5% от задания на год). В том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено 50,4 тыс. кв.м, для граждан, осуществляющих жилищное строительство с господдержкой, - 41 тыс. кв.м. Всего с господдержкой в 2018 году планируется возведение 28 жилых домов, из которых два введены в эксплуатацию, еще 20 находятся в стадии строительства. Возведение шести домов планируется начать в третьем квартале. "В рамках указа №13 в текущем году в Минске строится восемь жилых домов, из которых четыре уже введены в эксплуатацию. В рамках указа №240 планируется возведение 20 жилых домов, из которых два введены в эксплуатацию", - проинформировала Ирина Гонтарева.-0-