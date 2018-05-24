24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческие отряды Минска будут работать на 178 объектах, сообщил сегодня на заседании мэрии начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павел Скалабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Для студенческой молодежи предусмотрено 4,8 тыс. рабочих мест. Статус общегородской молодежной стройки предлагается придать общежитию Студенческой деревни, строительство которой ведется в рамках подготовки к II Европейским играм. Ранее такими объектами становились стадион "Динамо" и Центр художественной гимнастики.

Сформирован банк вакансий для учащихся и студентов, при городской организации БРСМ начал работу штаб трудовых дел по подбору и предоставлению вакансий для трудоустройства молодежи.

"Опыт прошлых лет показал необходимость внесения изменений в действующее законодательство по вопросам деятельности студенческих отрядов. Мингорисполком направил соответствующие предложения в Министерство образования и в Совет Министров", - отметил Павел Скалабан.

По словам первого секретаря Минского городского комитета ОО "БРСМ" Сергея Клишевича, будут сформированы строительные, сервисные, производственные и сельскохозяйственные студенческие отряды, уже заключено 116 договоров на трудоустройство молодежи, еще 82 находятся в работе. Проводится обучение командиров и комиссаров отрядов, формируется план досуговых мероприятий. Основной темой для них станет Год малой родины и 100-летие комсомола. Традиционно летом пройдет фестиваль студенческих отрядов "Труд крут!". Студенческие отряды будут носить имена героев-комсомольцев.

Также сформировано 273 волонтерских отряда, объединяющих свыше 7 тыс. человек, студентам предлагается также индивидуальное трудоустройство. По последним данным, о желании поработать в свободное от учебы время заявили более 7 тыс. человек.-0-