20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международный благотворительный студенческий форум в Гродно соберет средства для василишковского дома-интерната, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненского государственного университета имени Я.Купалы.

Форум "Студенческие встречи - 2018" пройдет на базе университета 21-23 сентября. Мероприятие организовано совместно с итальянским благотворительным фондом "Поможем им жить". В Гродно приедут свыше 100 студентов из высших учебных заведений Беларуси.

"В программе форума запланированы обмен опытом по волнующим молодежь проблемам. Будет организована работа трех дискуссионных площадок, на которых затронут проблемы формирования интернет-зависимости у молодежи и профессионального самоопределения", - рассказали в пресс-службе ГрГУ имени Я.Купалы. В первый день форума состоится церемония открытия, будет организована обзорная экскурсия по университету, рабочим группам определят конкурсное задание.

Основные мероприятия форума развернутся 22 сентября: презентация и обсуждение разработанных проектов, перед участниками выступит президент благотворительного Фонда "Поможем им жить" Фабрицио Пачифичи. В этот день будет работать благотворительная ярмарка, в парке имени Жилибера пройдет акция "Праздник детства". В программе дня и итальянский ужин, и благотворительный концерт группы Radiance.

Итоги благотворительной ярмарки подведут 23 сентября. Все вырученные средства будут переданы Василишковскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы активно сотрудничает с итальянским благотворительным фондом "Поможем им жить". На протяжении 20 лет в Беларуси фонд реализует проект "Усыновление на расстоянии", в рамках которого материально поддерживаются социально незащищенные студенты 9 вузов, в том числе и ГрГУ имени Я.Купалы.-0-